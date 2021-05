Helseselskapet Lifecare, som utvikler medisinske sensorer for helseovervåkning, har ansatt Kine Hereid som ny controller og sjef for investorrelasjoner, ifølge en melding fra selskapet.

Hereid kommer fra rollen som finansdirektør i Borea Asset Management, der hun har vært i 17 år.

I Lifecare skal hun være ansvarlig for å legge til rette for og gjennomføre regnskap, strategi for økonomisk utvikling, samt rapportering for å styrke investorrelasjoner og kommunikasjon.