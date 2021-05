Patentboost for urinmåler

Observe Medicals urinmåler, Sippi, har fått nye patentgodkjennelser i India, Kina og Brasil, opplyser selskapet.

Disse gjelder teknologiene SippCoat og SippSense.

Sippi er ifølge selskapet den eneste automatiserte, digitaliserte urinmåleren med mulighet for trådløs dataoverføring til journalsystemer – gjennom teknologien SippLink – og eneste til å avdekke og hindre biofilmdannelse som kan føre til urinveisinfeksjoner. Sistnevnte skjer via teknologiene SippSense og SippCoat.

– Vi er glade for å melde at Sippi siden slutten av mars i år har mottatt tre viktige patentgodkjennelser – i India, Kina og Brasil – for SippCoat- og SippSense-teknologiene, sier adm. direktør Björn Larsson i en melding.

– Dette styrker patentbeskyttelsen for Sippi-systemet ytterligere, og støtter den kommersielle utrullingen i Europa samt den planlagte ekspansjonen til Nord-Amerika og Asia, tilføyer han.

Sippi-patentene er delt inn i fem familier, og utgjør tilsammen mer enn 60 enkeltstående, godkjente patenter i Europa, USA/Nord-Amerika og Asia.