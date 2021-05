Must-selskap jakter kreftgjennombrudd

KOSTNADENE ØKER: Adm. direktør Per Walday (t.h.) i PCI Biotech intensiverer kreftstudiene i USA i håp om gjennombrudd for selskapets viktigste kreftmedisin. Her med Curida-sjef Leif Rune Skymoen (t.v.) og Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster. Foto: Brian Cliff Olguin