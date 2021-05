Gladmelding fra gårsdagens børsvinner

Nya Karolinska Sjukhuset forbereder nye studier for å utvide det kliniske omfanget av bruk av urinmåleren Sippi, går det frem av en børsmelding.

Studiene vil ifølge meldingen støtte og styrke urinmålerens «kommersielle muligheter».

Selskapet skriver videre at Sippi er den eneste automatiserte digitale urinmåleren med mulighet for trådløs dataoverføring til sykehusenes pasientssystemer, og at den også hindrer biofilmdannelse som kan medføre urinveisinfeksjon.

Fokuset for Observe Medical er en klinisk utrulling av Sippi i Norden og utvalgte land i øvrige Europa.

Med sin oppgang på 7,7 prosent til 25,40 kroner på Euronext Expand, toppet Observe Medical vinnerlisten i torsdagens handel.