Clive Dix, som er avtroppende sjef for Storbritannias vaksineprogram, sier også at han forventer at alle briter har fått minst én vaksinedose innen juli er omme.

– På det tidspunktet vil vi sannsynligvis ha beskyttet befolkningen mot alle variantene vi kjenner til, sier han til avisen The Daily Telegraph.

Storbritannia, som har 66 millioner innbyggere, har hittil satt over 51 millioner vaksinedoser.

De er blant landene i verden som har kommet lengst i vaksineringen mot covid-19.