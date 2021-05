Gjelsten-selskap rekrutterte flere pasienter

(Saken oppdateres)

Farmasiselskapet Ultimovacs jobber med utvikling av kreftvaksine, og hadde følgelig ingen inntekter i første kvartal.

Med pågående kreftstudier i jakten på et gjennombrudd, endte resultatet naturlig nok i minus. Det går frem av kvartalsrapporten fra biotekselskapet for første kvartal.

Ultimovacs «kvartalsresultat» er derfor utviklingen for pågående studier, og første kvartal viser en solid økning i rekrutteringen av pasienter til kreftstudiene.

Selskapet utvikler immunterapier mot kreft. Ultimovacs' kreftvaksine, UV1, kan kombineres med andre immunterapimedisiner på tvers av flere krefttyper.

Rekrutterte flere pasienter

Blant høydepunktene i første kvartal var en solid økning i rekrutteringen til pågående studier. I INITIUM-studien er 40 pasienter registrert ved utgangen av kvartalet, sammenlignet med 24 pasienter i forrige kvartal.

For NIPU-studien er antallet registreringer økt til 29 pasienter, sammenlignet med 18 pasienter rapportert i forrige kvartalsrapport.

Økningen i rekrutteringen kommer til tross for at covid-19-pandemien bremser muligheten for kliniske studier ved sykehus.

Ultimovacs fortsetter å implementere aktiviteter for å minimere påvirkningen på pasientrekrutteringen. Effekten av pandemien på bioteknologibransjen og den generelle evnen til å gjennomføre kliniske studier er fremdeles usikkert og avhengig av hastigheten på en retur til en mer normalsituasjon etter pandemien.

Solid finansiert

Største eier i Ultimovacs er Bjørn Rune Gjelsten, som gjennom Gjelsten Holding har 19,3 prosent av aksjene.

Rike eiere bidrar til solid finansiering i jakten på gjennombrudd for kreftstudiene. Ved utgangen av første kvartal var den totale kontantbeholdningen på 409 millioner kroner, sammenlignet med 368 millioner ved utgangen av første kvartal i 2020.

Ved utgangen av helåret 2020 var imidlertid kontantbeholdningen 441 millioner, og Ultimovacs har dermed redusert cashbeholdningen med 28 millioner i første kvartal.

Ultimovacs (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 0 0 Driftsresultat -31,2 -31,3 Resultat før skatt n n Resultat etter skatt -33,8

-33,4



Ultimovacs Kreftvaksineselskap med hovedkontor i Oslo.

Adm. direktør er Carlos de Sousa.

Største aksjonær er Bjørn Rune Gjelsten gjennom Gjelsten Holding.

