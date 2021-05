Inntektene skyter fart

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Etter skarve 32.000 kroner i første kvartal i fjor, løftet Observe Medical inntektene sine til 3,1 millioner kroner i samme periode i år. Topplinjeveksten er i hovedsak drevet av inntekter fra oppkjøpet av salgs- og distribusjonsvirksomheten i Sverige.

Samtidig fortsetter løpet mot klinisk utrulling av den digitale urinmåleren Sippi i Norden og Europa. Opptrappingen av ansettelser og markedsaktiviteter sørget for et driftsunderskudd før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 8,0 millioner kroner i kvartalet, mot et underskudd på 4,4 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Coronapandemien har åpenbart utfordret tempoet i utrullingen, og i den senere tid har vi igjen opplevd tøffere restriksjoner på tilgang til kunder. Men vi har brukt tiden godt, med forberedelser av den kliniske utrullingen straks situasjonen letter – noe vi venter vil skje gradvis senere i 2021, sier toppsjef Björn Larsson i en kommentar.

Rapporten her.

Observe Medical (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 3,1 0,03 Driftsresultat (8,8) (5,2) Resultat etter skatt (4,8) (0,4)