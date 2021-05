– Godt coronamomentum

De store inntektene lar av naturlige årsaker vente på seg i Vaccibody, men selskapet fikk inn 0,8 millioner dollar fra forskningsaktiviteter tilknyttet Genentech-avtalen fra oktober i fjor.

Opptrapping av forskning/utvikling og en planlagt dobling av antall ansatte fra 31 til 61 sørget for å øke driftsunderskuddet fra 4,0 til 7,5 millioner kroner. I tillegg påløp kostnader tilknyttet selskapets opsjonsplan.

– Et godt kvartal

Toppsjef Michael Engsig beskriver kvartalet som «godt».

– En foreløpig sikkerhetsanalyse av VB C-02 ble utført uten bekymringer, og studien fortsetter som planlagt. Vi venter å legge frem kliniske data i løpet av andre halvår i år, sier han.

VB C-02-studien med kreftvaksinen VB10.16 i pasienter med fremskreden livmorhalskreft kan dermed fortsette rekrutteringen.

– På forskningssiden innen infeksjonssykdommer legger vi innsatsen inn på å utvikle kandidater for andre generasjons coronavaksiner for å bekjempe nye varianter til bekymring, og vi gleder oss over godt momentum. Vi har doblet organisasjonen siden i fjor, og fortsetter å trappe opp for å levere på våre ambisjoner, legger Engsig til.

Vaccibody (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 0,8 0,1 Driftsresultat (7,5) (4,0) Resultat før skatt (8,2) (2,9) Resultat etter skatt (6,5) (2,9)