Regjeringen åpner for frivillig bruk av Janssen-vaksinen

Det ble klart på en pressekonferanse onsdag kveld.

Vorland-utvalget gjennomgikk AstraZeneca- og Janssen-vaksinene på oppdrag fra regjeringen.

De kom mandag med en anbefaling om at Janssens coronavaksine skulle tas ut av selve vaksinasjonsprogrammet, men åpnet for at personer under visse kriterier likevel kunne ta vaksinen. Det var imidlertid uenighet innad i utvalget om hvilke kriterier som burde gjelde.

Folkehelseinstituttet har anbefalt ikke å gjøre Janssen-vaksinen tilgjengelig for bruk utenfor vaksinasjonsprogrammet, men regjeringen har valgt å støtte mindretallets syn om at enkeltindividet er best i stand til å vurdere egen situasjon, og at hver enkelt må vurdere om risikoen er akseptabel.

– Vi vil be Helsedirektoratet utrede hvordan dette vil kunne gjøres. Direktoratet vil bli bedt om å se på hvilke kriterier som i så fall skal gjelde, hvordan informasjon om risiko skal gis, hvor vaksinen skal settes, og av hvem. Hvis Janssen-vaksinen skal tilbys, vil den være gratis og de som får den, vil være omfattet av pasientskadeordningen i tilfelle bivirkninger, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.