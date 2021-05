Lovende resultater for Ultimovacs kreftvaksine

Ultimovacs meldte sent onsdag kveld at selskapets universelle kreftvaksine UV1, i kombinasjon med kontrollpunktinhibitoren pembrolizumab, viste en 60 prosent objektiv responsrate (ORR) i hudkreft med spredning til andre organer.

Ifølge selskapet er begrunnelsen for bruk av UV1 at pasienter med avansert ondartet hudkreft ofte mangler de relevante T-cellene for å oppnå varige fordeler ved bruk av pembrolizumab alene. UV1 skal kunne utvide T-celler som har potensial til å øke bredden og mangfoldet av immunresponsen mot alle deler av svulsten, opplyses det.

Dataene kommer fra selskapets fase 1-studie på bruk mot denne type kreft, og skal danne et grunnlag for en fase 2. Dataene viser ifølge selskapet at kombinasjonen av UV1 / pembrolizumab tolereres godt, med bivirkninger som i stor grad er begrenset til lavgradige effekter, hovedsakelig reaksjoner på injeksjonsstedet.

Pasientene i studien har blitt observert i minst 18 måneder og median observasjonstid er 21 måneder. Resultatene vil bli presentert på årsmøtet til American Society of Clinical Oncology (ASCO).