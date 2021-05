DNB Markets nedjusterer kursmålet på BerGenBio til 56 kroner fra 60 kroner pr. aksje, ifølge TDN Direkt. Kjøpsanbefalingen fastholdes.

Analytiker Patrik Ling viser til at selskapet nylig presenterte data fra covid-19-studiene BGBC020 og ACCORD2 som han mener er interessante, men ikke helt overbevisende ettersom selskapet ikke møtte det primære endepunktet.

«Vi gjentar vår kjøpsanbefaling, men har redusert kursmålet som følge av høyere driftskostnader og et mer forsiktig syn på covid-19-muligheten», skriver meglerhuset.

BerGenBio kom tidlig torsdag morgen med ny oppdatering om at selskapet skal presentere sine forskningsfunn i fase 1/2-studien av bemcentinib i kombinasjon med erlotinib for bruk på pasienter med lungekreft.

Resultatene kan leses her og skal presenteres på årsmøtet for American Society of Clinical Oncology (ASCO).

BerGenBio-aksjen har gjort det svakt på børs hittil i år, hovedsakelig som følge av at coronastudiene har tatt lengre tid enn ventet, samt et svakt første kvartal. Hittil i år er aksjen ned 25,7 prosent, og siste 12 måneder er nedgangen 40 prosent.