Over 1.000 coronavaksinerte fikk alvorlige bivirkninger

Av disse er 9.175 meldinger behandlet. Av dem er 1.115 klassifisert som alvorlige og 8.060 som lite alvorlige, opplyser Legemiddelverket torsdag.

Det meldes videre at bivirkningsmeldingene de har mottatt, ikke gir grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger for vaksinering med de to vaksinene som er i bruk per nå, Biontech/Pfizer og Moderna.

Per 18. mai var det meldt om 155 dødsfall i tidsmessig sammenheng med vaksinering med Biontech/Pfizer. De fleste meldingene gjaldt eldre og svært pleietrengende personer.

Siden dødeligheten i sykehjem generelt er svært høy, var det forventet at pasienter ville dø i tidsmessig sammenheng med vaksinering. Legemiddelverket ønsket likevel å få en uavhengig vurdering av dødsfallene fra en ekspertgruppe med geriatere.

– Skrøpelige pasienter har stort utbytte av vaksinering, fordi de har høy risiko for alvorlig forløp og død ved covid-19-sykdom. Likevel mener ekspertgruppen at for enkelte av disse pasientene er det sannsynlig at vanlige bivirkninger kan ha bidratt til et mer alvorlig sykdomsforløp, sier overlege Sigurd Hortemo.

