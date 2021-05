Underskuddene vokser

Hofseth BioCare (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 16,8 18,5 Driftsresultat –25,0 –16,0 Resultat før skatt –26,8 –17,9 Resultat etter skatt –26,8 –17,9

Underskuddene økte for Hofseth BioCare i første kvartal. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på minus 18,8 millioner kroner, mot minus 10,2 millioner i første kvartal 2020.

Salgsinntektene steg imidlertid fra 10,4 til 16,7 millioner kroner.

De samlede inntektene gikk tilbake fra 18,5 til 16,8 millioner. I første kvartal i fjor bokførte selskapet et forsikringsoppgjør på 8,2 millioner.

Bruttomarginen oppgis til 50 prosent, opp fra 39 prosent for ett år siden.

Et høydepunkt i perioden var da selskapet mottok den første ordren for lakseprotein fra USA-baserte og Nestlé-eide Garden of Life. Hofseth BioCare-gründer og -sjef Roger Hofseth omtalte tildelingen som «en vidunderlig tillitserklæring».

Bunnlinjen viser et underskudd på nær 27 millioner kroner, mot rundt 18 millioner i minus i første kvartal 2020.

Selskapet brukte 34,2 millioner av kontantbeholdningen, som etter utgangen av kvartalet beløp seg til 138,5 millioner.