To doser effektive mot mutasjon

Det har vært bekymringer for hvorvidt vaksinene har vært effektive mot mutasjonen som ble oppdaget i India. Nå har derimot en ny studie kommet frem til at to doser av enten Pfizer-BioNTech- eller AstraZeneca-vaksinen gir en effektiv beskyttelse mot den indiske covid-varianten.

Public Health England, som ledet studien, understreker likevel behovet for to doser, da begge vaksinene var betydelig mindre effektive etter bare en dose, melder CNBC.

Studien viser også at to doser også beskytter mot den britiske mutasjonen, som er blitt den dominerende varianten i Vesten.

88 prosent effektiv

Ifølge UK Health Security Agency, som ble opprettet i fjor sommer etter en sammenslåing av Public Health England, NHS Test and Trace og analyseressursene i Joint Biosecurity Centre, er studien «det første virkelige beviset» for vaksineeffektivitet mot den indiske varianten.

Studien ble utført i april og mai, og viser at Pfizer-BioNTech-vaksinen har en effektivitet på 88 prosent mot symptomatisk sykdom av den indiske mutasjonen to uker etter den andre dosen. Mot den britiske versjonen viste vaksinene hadde vaksinen en beskyttende effekt mot symptomatisk sykdom på 93 prosent.

For AstraZeneca-vaksinen var tallene litt lavere, med en effektiv beskyttelse mot symptomatisk sykdom på 60 prosent på varianten fra India, og 66 prosent effektiv mot den britiske mutasjonen.

Forfatterne av studien skriver at de forventer å se enda høyere nivåer av effektivitet mot sykehusinnleggelse og død.

33 prosent beskyttelse etter én dose

Forskjellen på effektiviteten mellom de to vaksinene mener Public Health England at kan komme av at utrullingen av den andre dosen til AstraZeneca var senere enn den var for Pfizer-BioNTech-vaksinen, og at data om antistoffprofiler viser at det tar lengre tid å oppnå maksimal effektivitet med AstraZeneca-vaksinen, skriver CNBC.

For én dose gir imidlertid begge vaksinene en effektiv beskyttelse på «bare» 33 prosent mot symptomatisk sykdom fra den indiske versjonen, og 50 prosent mot den britiske.

Resultatene ble publisert lørdag, og studien er ennå ikke blitt faglig vurdert.