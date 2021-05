Nordic Nanovector pådro seg driftskostnader på 101,2 millioner kroner i første kvartal 2021. Dette var nærmere 25 millioner kroner ned fra samme periode i fjor, etter at antall ansatte ble redusert. Lønn og relaterte kostnader steg likevel noe, på grunn av en «betydelig endring» tilknyttet selskapets aksjebaserte incentivplan.

«Andre kostnader», det vil si kostnader drevet av forskning og utvikling, falt fra 102,4 til 78,0 millioner kroner. I første kvartal 2021 gikk pengene til kliniske aktiviteter og utviklingen av et produksjonsapparat til forberedelser av en biologisk lisenssøknad (BLA) for Betalutin.

– Viktige fremskritt

– Vi har gjort viktige fremskritt så langt i 2021. Vi har fått på plass ny finansiering for å kunne levere foreløpige tremåneders topplinjedata fra Paradigme-studien, slik at vi kan forberede en etterfølgende potensiell søknad om markedsadgang for Betalutin, sier toppsjef Peter L. Braun i en kommentar.

Han legger frem sin første kvartalsrapport etter at han ble ansatt i mars. Nordic Nanovector har ifølge Braun iverksatt en rekke initiativ for å bedre pasientrekrutteringen til Paradigme.

– Disse venter vi vil øke rekrutteringstakten ytterligere etterhvert som effekten av coronapandemien avtar. Jeg er overbevist om at effektive og godt tolererte, målrettede radioaktive legemidler som Betalutin (en engangsbehandling), kan gjøre en stor forskjell for NHL-pasienter over hele verden, fortsetter han.

Nordic Nanovector (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 0,0 0,0 Driftsresultat (101,2) (125,9) Resultat før skatt (101,4) (93,4) Resultat etter skatt (101,6) (93,7)