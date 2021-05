Amazon med apotekplaner – konkurrentene faller kraftig

Tidligere onsdag ble Amazons kjøp av MGM Studios offentliggjort. Det er selskapets største oppkjøp i underholdningsindustrien noensinne. Dagen er imidlertid langt fra over. Nå ryktes det at Amazon.com også ønsker å gjøre seg ytterligere bemerket i apotekbransjen, melder CNBC.

Amazon skal være i vurderingsfasen om hvorvidt det skal åpne fysiske apotekutsalg. Etter sigende skal et sentralt spørsmål for selskapet være om de skal åpne frittstående apoteker, eller om salget skal inkorporeres i Whole Foods' butikker.

Dette vil komme i tillegg til Amazon Pharmacy – et datterselskap av Amazon.com – som allerede driver nettapotek. Det ble lansert i november 2020.

Skremmer konkurrentene

Aksjeprisen til Amazons største konkurrenter i apoteknæringen i USA fikk seg en kraftig knekk etter at nyheten kom ut.

I skrivende stund er CVS ned 1,08 prosent til 87,76 dollar per aksje. Prisen på Walgreens Boots sin aksje har falt 3,49 prosent til 52,30 dollar. Rite Aid er ned 2,93 prosent til 17,55 dollar aksjen.

Dersom selskapet bestemmer seg for å gjøre alvor av planene kan det ta over et år før selskapet åpner sitt første utsalg.

Prisen på Amazon-aksjen har i løpet av børsdagen steget 0,64 prosent til 3.279 dollar per aksje.

Onsdag kveld ble det kjent at Amazon-gründer Jeff Bezos den 5. juli fratrer sin rolle som selskapets administrerende direktør. Han etterfølges av Andy Jassy.