DNB Markets anbefaler børstaper

Oncopeptides rakk kun to uker med salg av sin kreftbehandling i første kvartal 2021 og omsetningen endte på 19 millioner svenske kroner. Dette var på linje med forventningene til DNB Markets, men lavere enn hva som var forventet i markedet.

Meglerhuset opprettholder sin kjøpsanbefaling på aksjen og opererer med et kursmål på 290 svenske kroner. Torsdag omsettes aksjen for 103,7 kroner, ned 6,6 prosent. Hittil i år har aksjen falt nærmere 40 prosent.

Styrker investeringscaset

«Salgsutviklingen rapportert for første måned av Q2 styrker etter vår investeringscaset ytterligere. Utfordringen for investorene er at det nå kan ta noe tid før selskapet igjen kommer med nyheter», skriver DNB Markets .

DNB Markets venter ingen ytterligere salgsoppdateringer fra selskapet før ved kvartalspresentasjonen i midten av august.