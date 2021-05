Ny milepæl for PCI Biotech

PCI Biotech har kunngjort at departementet for mat- og legemiddelsikkerhet i Sør-Korea har gitt såkalt «orphan drug»-betegnelse til selskapets produktkandidat fimaporfin til behandling av lokalt fremskreden eller metastatisk gallegangskreft i kombinasjon med gemcitabin.

Ifølge PCI finnes det ingen godkjente alternativer for førstelinjebehandling av pasienter med denne sykdommen i dag.

– Release-studien har generelt vist potensial med god rekrutteringsaktivitet i Sør-Korea, til tross for covid-19-pandemien. Å motta denne betegnelsen fra de sørkoreanske myndighetene er et viktig skritt i utviklingen av denne viktige nye medisinen for asiatiske kreftpasienter i behov for bedre lokale behandlinger, sier PCI-sjef Per Walday i meldingen.

Den sørkoreanske «orphan drug»-betegnelsen og de tilsvarende tildelingene allerede oppnådd i EU og USA utgjør alle betydelige milepæler, ifølge Walday. I EU og USA ble denne milepælen oppnådd i henholdsvis 2016 og 2017.

«Orphan drug» brukes om legemidler som er utviklet for behandling av sjeldne sykdommer.