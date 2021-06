Sunnmøringer i rute med silderogn

Arctic Bioscience melder om salgsinntekter på drøye 5 millioner kroner i første kvartal 2021, noe som ifølge selskapet selv er på linje med forventninger og guiding for hele året, der «en betydelig del» av inntektene er ventet til andre halvår.

Selskapet som jobber med å behandle psoriasispasienter med silderognekstrakt opprettholder guidingen på 40 prosent topplinjevekst i helåret 2021.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for kostnader ved børsnoteringen, kom inn på minus 6,3 millioner kroner – noe som også er i tråd med forventninger og guiding.

Arctic Bioscience hadde ved utgangen av kvartalet en kontantbeholdning på 282,4 millioner kroner.

Øker investeringene

Selskapet investerte for 4,72 millioner kroner (capex) i løpet av kvartalet, inklusive kliniske forberedelser av HRO350-prosjektet (produktkandidaten basert på silderogn red. anm) og en grunnleggende designfase for fabrikken i Ørsta.

Investeringene ventes å øke i tråd med selskapets planer fra andre kvartal og fremover for fase 2b-studien og byggingen av fabrikken. Rekrutteringen av pasienter til fase 2b-studien ventes å starte opp i løpet av første halvår 2022. Studien vil inkludere mer enn 500 pasienter i syv land, deriblant Norge.

Arctic Bioscience inngikk i løpet av første kvartal også et forskningssamarbeid for utviklingen av en produktkandidat for ekstremt tidligfødte barn.

Rapporten her.