Lytix Biopharma fokuserer vanligvis på utviklingen av nye kreftimmunoterapier. Men nå har ledelsen flyttet fokuset over på å skulle på børs og har søkt om opptak til handel på Euronext Growth.

I samme slengen vil selskapet hente 142 millioner gjennom en rettet emisjon og ytterligere 58 millioner kroner gjennom et aksjeutbud mot aksjonærene og visse andre investorer.

Emisjonskursen er satt til 18 kroner pr. aksje som gir en verdsettelse av selskapet på nær 472 millioner kroner før penger.

Nettoprovenyet fra pengeinnsamlingen vil bli brukt til flere studier, blant annet å initiere og fullføre en fase II-studie av LTX-315 og iverksette en fase I / II-studie av LTX-401, i tillegg til generelle bedriftsformål.

ER MED PÅ EMISJON: Brynjar Forbergskog. Foto: Ivan Kverme

På børs i juni

Flere har allerede tegnet seg for aksjer i emisjonen:

Brynjar Forbergskog, gjennom selskapene Saturn Invest og HIFO Invest: 20 millioner kroner.

Gert W. Munthe, styreleder, gjennom selskapet North Murray: 5 millioner kroner.

Terje Johansen, gjennom TAJ Holding: 18 millioner kroner.

Investorer som har tegnet seg for aksjer i aksjeutbudet mot aksjonærene og visse andre investorer:

Jakob Hatteland: 21 millioner kroner i National Offer.

Alle medlemmene av ledergruppen har tegnet seg for totalt ca. 0,6 millioner kroner.

Andre eksisterende aksjonærer har tegnet seg for totalt ca. 36 millioner kroner.

I tillegg har PBM LYT Holdings, et tilknyttet selskap av PBM Capital Group, LLC, tegnet seg for 42,5 millioner kroner i emisjonen.

Emisjonsperioden vil vare fra 31. mai 09:00 til 4. juni 16:30. Lytix har engasjert Arctic Securities AS og SpareBank 1 Markets i tillegg til Swedbank for å få assistanse med emisjonen og børsnoteringen.

Det er ventet at det norske bioteknologiselskapet vil bli notert like etter at emisjonen er blitt fullført, og slik det ser an for øyeblikket blir første handelsdag på Euronext Growth 14. juni.

Lytix Biopharma Opprinnelig forskningsprosjekt utviklet ved Universitetet i Tromsø siden 1994.

Utnytter egenskaper fra et naturlig forekommende fragment av lactoferrin, som finnes i melk og råmelk.

Dette fragmentet sprenger kreftceller ved å aktivere kroppens immunsystem, og selskapet har videreforedlet denne egenskapen i mer legemiddel anvendelige molekyler.

Selskapets strategi er å utvikle legemiddelet til «Proof of Concept» og enten å knytte seg til partnere som kan ta seg av produktutvikling og kommersialisering eller videreutvikle i egen regi.

Har et samarbeid med James P. Allison, som vant nobelprisen i medisin i 2018 for forskning som har ledet frem til immunterapi for kreft.

Metoden hans går ut på å styrke immunforsvaret snarere enn å angripe kreftcellene direkte.