DNB Markets anbefaler tre aksjer – advarer mot høy risiko

Tre nordiske biotekselskaper skal i dag og de neste dagene presentere sine siste studier på den årlige amerikanske ASCO-konferansen for onkologi.

«Etter det vi forstår er dette et av årets viktigste arrangementer for bransjen og gir både større etablerte selskap og investorer innen sektoren god anledning til å vurdere fremdriften for mindre aktøre. Alligator Bioscience, Oncopeptides og Ultimovacs skal i løpet av konferansen legge frem sine studier», skriver DNB Markets i en oppdatering fredag.

Anbefaler kjøp

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på alle tre. Alligator Bioscience får et kursmål på 14 svenske kroner, Oncopeptides har et kursmål på 290 svenske kroner mens tallknuserne gir Ultimovacs et kursmål på 125 kroner.

«Vi minner samtidig om at risikoen innen denne sektoren kan være høy», skriver DNB Markets .

20. mai rykket ABG Sundal Collier ut med en analyseoppdatering på Ultimovacs, hvor kjøpsanbefalingen ble opprettholdt, samtidig som kursmålet ble løftet fra 115 til 130 kroner. Litt senere på dagen var det DNB Markets' tur til å publisere en analyse hvor tallknuserne jekket opp kursmålet fra 87 til 125 kroner.