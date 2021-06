Oppløftende resultater for Gjelstens kreftvaksineselskap

Ultimovacs har meddelt at fase 1-data for selskapets kreftvaksine UV1 viser en responsrate på 60 prosent i behandling av fremskreden føflekkreft i kombinasjon med pembrolizumab.

Dessuten har 30 prosent av pasientene opplevd såkalt komplett respons.

Til sammenligning har studier med kun pembrolizumab vist responsrate på mellom 33 og 37 prosent og oppnådd en komplett respons på mellom 5 og 12 prosent.

Ultimovacs vil presentere dataene fra sin fase 1-studie på den årlige generalforsamlingen til American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Bjørn Rune Gjelsten er gjennom Gjelsten Holding største eier i Ultimovacs med en eierandel på 19,3 prosent.

«Oppløftende»

Ifølge kreftvaksineselskapet gir resultatene støtte til et bredt fase 2-program for kombinasjonen UV1 og pembrolizumab, da sikkerheten og toleranseprofilen anses som god.

20 pasienter med fremskreden føflekkreft har deltatt i fase 1.

Yousef Zakharia, førsteamanuensis i medisin ved University of Iowa, som har ledet studiene, sier resultatene er oppløftende og garanterer videre undersøkelser.

– Studien gir et foreløpig signal om at UV1-vaksinen har potensial til å øke effekten og fremme holdbar respons når den kombineres med kontrollpunkthemmere og – viktigere – når kombinasjonen virker sikker og godt tålelig, sier Zakharia i fredagens melding.

– Forsterker vår overbevisning

Ultimovacs-sjef Carlos de Sousa sier dataene fra fase 1-studien flytter grensene for et mye bredere program for UV1 og vaksinens sikkerhet og effekt.

– På tvers av flere krefttyper og med flere ulike kontrollpunkthemmere samler vi sammen stadig flere bevis som forsterker vår overbevisning om at UV1 kan mobilisere immunsystemet og spillet en avgjørende rolle i behandlingen av solide svulster, sier han.