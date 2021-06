BerGenBio-studie fullført – må vite mer

BerGenBio legger på fredagens årsmøte i American Society of Clinical Oncology (ASCO) frem sluttdata fra en fase I/II-studie av bemcentinib i kombinasjon med erlotinib hos pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), går det frem av en børsmelding.

Studien fant at bemcentinib i kombinasjon med erlotinib tolereres godt over lengre perioder, der pasientene med lengst deltakelse har vært dosert i over 46 måneder.

– Vi mener ytterligere kliniske undersøkelser trengs for å utforske potensialet fullt ut, og ser frem til å diskutere funnene videre med våre kolleger i ASCO, sier BerGenBio-sjefen Richard Godfrey i en kommentar.