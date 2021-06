SoftOx får tommel opp i Danmark

Det danske legemiddelverket har gitt en betinget godkjenning for den første studien på mennesker for SoftOx Inhalation Solution (SIS) for behandling av luftveisinfeksjoner, ifølge en melding fra selskapet.

SoftOx har som mål å utvikle inhalasjonsløsningen for den fremtidige behandlingen av luftveisinfeksjoner, inkludert virus, bakterier og soppinfeksjoner.

– Etter en intensiv forskningsfase er vi veldig fornøyde med at det danske legemiddelverket (DKMA) vurderer dokumentasjonen vår positivt og har gitt en betinget godkjenning for å kunne starte studien, sier medisinsk direktør Glenn Gundersen.