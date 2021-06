Kreftselskap klart for å ta neste steg

LYTIX

Lytix Biopharma har utstedt 9,28 millioner nye aksjer til kurs 18 kroner i en rettet emisjon i forkant av noteringen på Euronext Growth, går det frem av en børsmelding mandag.

Emisjonen på 167 millioner kroner var fulltegnet i forkant, og hadde da allerede blitt utvidet fra 142 millioner som følge av sterk etterspørsel. Inklusive emisjonen på 58 millioner kroner mot eksisterende eiere, kom det samlede bruttoproveny opp i 225 millioner kroner.

– Vi er nå klare for neste steg, og innleder kliniske studier i USA med vår ledende produktkandidat LTX-315, sier toppsjef Øystein Rekdal i en kommentar.

Munthe tok 5 millioner

Fire investorer hadde i forkant av emisjonen forhåndsforpliktet seg for tegninger for i alt 85,5 millioner kroner. Brynjar Forbergskog tegnet for 20 millioner, fordelt 50/50 mellom Saturn Invest AS og HIFO Invest AS, styreleder Gert W. Munthe for 5 millioner gjennom North Murray AS og Terje Johansen aksjer for 18 millioner gjennom TAJ Holding AS.

Til slutt ble PBM Capital Group-tilknyttede PBM LYT Holdings tildelt aksjer for 42,5 millioner kroner.

Lytix Biopharma er tidligere blitt omtalt som det kanskje mest verdifulle bioteknologiselskapet i Norge utenfor børs. Selskapet utvikler en ny kreftbehandling innen immunterapi mot ulike typer kreftsykdom som hudkreft, brystkreft samt hode- og halskreft.