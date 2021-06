BerGenBio har nye data for «lovende kandidat»

BerGenBio skal legge frem prekliniske data for tilvestamab på kronisk nyresykdom (CKD) på en virtuell kongress arrangert av ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association), går det frem av en børsmelding.

«Disse dataene støtter AXL som et mål i CKD og fremhever potensialet for tilvestamab som en lovende kandidat for farmakologisk intervensjon i nyrefibrose, med potensielle synergier med nåværende reno-beskyttende terapier, noe som rettferdiggjør ytterligere utredning», heter det.