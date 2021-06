Medisinen er den eneste USAs legemiddeltilsyn (FDA) mener fungerer mot selve sykdommen, og ikke mot symptomer som angst og søvnproblemer.

Medisinen, utviklet av amerikanske Biogen og japanske Eisai co., er omdiskutert. En studie viste at medisinen kun bremset den mentale tilbakegangen, ikke stanset den.

Aksjen ble pauset før nyheten kom mandag ettermiddag.

På grunn av dette frykter eksperter på området at en godkjenning vil sette en ny presedens, som kan åpne dørene for godkjenning av behandlinger med tvilsomme effekter.

FDA har bedt selskapene gjennomføre en ny studie for å bekrefte at medisinen hjelper pasientene. Om studien ikke bekrefter at medisinen er effektiv, kan FDA trekke medisinene ut av markedet, selv om dette er noe de sjelden gjør.

