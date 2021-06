I morgentimene tirsdag annonserte BerGenBio i en børsmelding at det har fått fast track-status av det amerikanske legemiddelverket (FDA) for bemcentinib i kombinasjon med et anti-PD-(L)1-legemiddel for behandling av pasienter med AXL -positiv metastatisk ikke-småcellet lungekreft.

Fast track-betegnelsen skal lette utviklingen og gjennomgangen av legemidler som brukes til å behandle alvorlige tilstander og for å dekke et uoppfylt medisinsk behov.

Dermed kan selskapet få markedstilgang raskere enn gjennom tradisjonelle søknadsveier.

Joseph Pantginis, analytiker i Meglerhuset H.C. Wainwright og rangert som en av de 1,6 prosent beste analytikerne av TipRanks, gjentar kjøp og hever kursmålet til 66 kroner pr. aksje i aksjen.

Nå handles BerGenBio til 25,64 kroner pr. aksje på Oslo Børs opp 13,5 prosent etter det ble innført børspause i aksjen fra start. Pantginis nye kursmål impliserer dermed at han tror aksjen vil tredoble seg i verdi.

H.C. Wainwright-analytikeren har en gjennomsnittlig avkastning på 35,4 prosent på anbefalingene sine. Gjennomsnittlig anbefaling på BerGenBio er «moderat kjøp» og kursmål på 65,73 kroner – vesentlig høyere enn dagens verdier.

– Viktig

Biotech-analytiker Lars Mørland Knudsen i Arctic Securities sier at dagens nyhet gjør at selskapet kan ha mer hyppig dialog med FDA under utviklingen av bemcentinib sammen med en sjekkpunkthemmer innen denne krefttypen, ifølge TDN Direkt.

– AXL er det proteinet som medikamentet til BerGenBio hemmer, og det er en tydeliggjøring at FDA ser på denne gruppen AXL-positive lungekreftpasienter som en mulig pasientpopulasjon. Dette er viktig for BerGenBio, da de utvikler medikamenter direkte mot akkurat disse, sier Knudsen.

Til tross for at det var noe ventet at BerGenBio ville få en slik fast track status, mener analytikeren at det er viktig at det kommer på plass og legger til at det vil være en viktig byggestein i tiden fremover.

– Selskapet må fortsatt til slutt vise resultater i denne pasientgruppen som gjør at de får godkjennelse, presiserer Knudsen.

Analytikeren venter at aksjekursen til BerGenBio kan få en positiv kursreaksjon i størrelsesorden opp mot 5 prosent fra åpning. Om kursen vil holde seg på dette nivået i dagene og ukene fremover sier Arctic-analytikeren at er vanskelig å spå, da dette er veldig sentiment-styrt.