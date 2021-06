Lytix Biopharma klar for Euronext Growth

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i Lytix Biopharma AS opp til handel på Euronext Growth. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene for Euronext Growth.

Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel 14. juni 2021 med tickeren LYTIX.

Mandag denne uken ble det klart at Lytix Biopharma har utstedt 9,28 millioner nye aksjer til kurs 18 kroner i den rettede emisjonen i forkant av noteringen på Euronext Growth.

Emisjonen på 167 millioner kroner var fulltegnet i forkant, og hadde da allerede blitt utvidet fra 142 millioner som følge av sterk etterspørsel. Inklusive emisjonen på 58 millioner kroner mot eksisterende eiere, kom det samlede bruttoproveny opp i 225 millioner kroner.