Positive data-svar fra Targovax

Targovax har publisert to videopresentasjoner relatert til ONCOS-102 mesothelioma 24-måneders data, ifølge en melding fra selskapet.

De 24 måneders oppfølgingsdataene fra den randomiserte fase 1/2 studien av ONCOS-102 i kombinasjon med Standard of Care (SoC) cellegift hos pasienter med ondartet pleural mesoteliom (MPM) ble kunngjort 10. juni 2021.

Dataene viste at median totaloverlevelse vil være i området 21,9 til 25,0 måneder for første linje ONCOS-102-behandlede pasienter i den randomiserte gruppen (n = 8). Dette er en klar forbedring i forhold til den totale medianoverlevelsen på 13,5 måneder observert i førstelinjestandarden for kun kontrollgruppe (n = 6), ifølge meldingen.

Tidligere maligne pleurale mesoteliom-kliniske studier har rapportert median totaloverlevelse i området 12-16 måneder for pasienter som får samme SoC-cellegiftbehandling.

I tillegg ble det observert et bredt og kraftig immunaktiveringsmønster hos pasienter behandlet med ONCOS-102, tydelig assosiert med både tumorrespons og overlevelsesutfall.