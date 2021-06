15. april meldte Aqua Bio Technology at selskapet ville hente rundt 15 millioner kroner gjennom utstedelse av litt over 1,3 millioner nye aksjer. Samtidig ble det inngått en avtale om utlån av aksjer mellom selskapet og aksjonær Kjeveortoped Espen Dahl AS.

I en børsmelding mandag fremgår det at alle de 605.017 lånte aksjene nå er returnert til Kjeveortoped Espen Dahl AS.

Kjeveortoped Espen Dahl AS er nærstående til styremedlem Kristin Aase i Aqua Bio Technology.