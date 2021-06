Helseselskap sikter mot en milliard i omsetning

Gentian Diagnostics setter en ambisjon om å generere en estimert årlig omsetning på en milliard kroner innen 5-7 år, ifølge en investorpresentasjon fredag morgen.

Gentian har også et mål om å oppnå bruttomarginer ved volumproduksjon på over 60 prosent, samt mål om langsiktig EBITDA-marginer på 40 prosent.

Selskapet har fire etablerte produkter, ett produkt i markedsutvikling og to produkter under utvikling med lanseringer planlagt til henholdsvis 4. kvartal 2021 og 1. kvartal 2022. I 2017-2020 bidro de fire etablerte produktene til en årlig omsetningsvekst på 31 prosent.

Flere partnere og ytterligere godkjenninger for de fire produktene er ett av punktene for at selskapet skal nå milliardmålet. Det skal også øke bruttomarginene gjennom stordriftsfordeler, samt sikre en ny kontrakt med en global kommersiell partner hvert år.

Gentian rapporterte 79 millioner kroner i omsetning i 2020, en økning på 32 prosent fra 2019.