Delvis EU-seier i vaksinesøksmål

Pålegget mot AstraZeneca kom i en domstol i Brussel fredag ettermiddag. Mens EU er fornøyd, ser også AstraZeneca på beslutningen som en seier. Antallet doser de pålegges å levere, er lavere enn EU krevde.

15 millioner doser skal leveres innen 26. juli klokken 9. Ytterligere 20 millioner doser skal leveres innen 23. august, mens de siste 15 millionene skal leveres senest 27. september, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.

Dersom den svensk-britiske produsenten ikke følger den pålagte leveringsplanen, må de betale 10 euro – omtrent en hundrelapp – per dose som ikke blir levert i tide. EU hadde krevd 10 euro per dose per dag, et beløp som raskt ville kommet opp i flerfoldige milliarder.

Får to tredeler av dosene

EU saksøkte AstraZeneca for ikke å ha levert det de lovet. I første kvartal fikk EU bare 30 millioner av de 120 millioner vaksinedosene de hadde inngått avtale om. Med fredagens kjennelse får EU til sammen litt over 80 millioner doser.

AstraZeneca har på sin side holdt fast ved at de har gjort sitt beste og varslet allerede i desember om produksjonsproblemer. Domstolen er ikke enig og sier selskapet også skulle benyttet de britiske produksjonsanleggene som er omtalt i kontrakten, til å sørge for at EU fikk dosene de var lovet.

Fornøyd med bekreftelse

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er fornøyd med avgjørelsen.

– Den bekrefter vår posisjon: AstraZeneca levde ikke opp til forpliktelsene i kontrakten. Det er godt å se en uavhengig dommer bekrefte dette, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

– Dette viser at vaksinekampanjen ikke bare tjener borgeren hver dag, men at den også var tuftet på et solid juridisk grunnlag, legger hun til.

Vil fornye samarbeidet

AstraZeneca, som altså slipper med å levere 40 millioner færre doser, ser også på utfallet som en seier, skriver nyhetsbyrået AP.

– Beslutningen anerkjenner at problemene AstraZeneca opplevde, i en situasjon som savner sidestykke, påvirket leveransene vesentlig. AstraZeneca ser fram til et fornyet samarbeid med EU-kommisjonen for å bekjempe pandemien, skriver selskapet.

Kommisjonen har ikke fornyet avtalen med farmasiselskapet.

