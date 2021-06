DNV satser på helse

Som en del av en satsing innen helse skal DNV kjøpe opp det norske e-helseselskapet Imatis, kommer det frem av en pressemelding mandag.

Imatis leverer programvare til helsesektoren, med formål om å forenkle og effektivisere momenter som datainnsamling og kommunikasjon for helsearbeidere. Foreløpig leverer de tjenester til institusjoner over hele Norge, hovedsakelig til sykehus og andre velferdsinstitusjoner.

Verken DNV eller Imatis ønsker å dele prisen på oppkjøpet, men begge parter kan uttrykke at de er fornøyd med avtalen som er inngått. Finansavisen kan opplyse om at Imatis hadde driftsinntekter lik 73 millioner kroner, og resultat før skatt på 7,6 millioner kroner i 2019.

Satser på vekst

INN I E-HELSE: Sjef i DNV Accelerator, Liv A. Hovem er fornøyd med kjøpet av Imatis. Foto: DNV

Oppkjøpet kommer som en del av DNVs vekststrategi. Selskapet har satt seg mål om 45 prosent vekst innen utgangen av 2025. 20 prosent av veksten skal skje organisk i selskapet, mens de 25 resterende prosentene skal skje ved fusjon og oppkjøp.

– Vi ønsker å fortsette der vi allerede er sterke, samtidig som vi ønsker å jobbe med andre utfordringer i samfunnet, sier administrerende direktør i DNV Accelerator, Liv Hovem, til Finansavisen.

– Helse er et område som skal gjennom en en stor digitalisering, og vi ønsker å være en del av det, sier Hovem.

DNV har levert tjenester til helsesektoren i over 30 år, gjennom sykehusakkreditering og verifisering av medisinsk utstyr.

Vil bli store også internasjonalt

INTERNASJONAL SATSING: Sjef i Imatis, Morten Andresen tror DNV vil hjelpe videre ekspansjon. Foto: Imatis

– Dette gir oss muligheten til å styrke oss mot norske kunder, samt etablere oss i internasjonale marked, sier administrerende direktør i Imatis, Morten Andresen, til Finansavisen.

Imatis har satsinger i Australia, Canada, Sverige og Finland fra før. Andresen understreker at DNVs internasjonale tilstedeværelse i over 100 land var en viktig del av grunnlaget for avgjørelsen om å selge selskapet.

Andresen fortsetter i sin rolle som administrerende direktør i det som vil bli DNV Imatis.