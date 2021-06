– Vi risikerer en ny lockdown-runde

Den svært smittsomme indiske delta-varianten av coronaviruset sprer seg raskt i stadig flere land. Storbritannia har allerede valgt å utsette sin gjenåpning med en måned, og i Portugal har regjeringen innført reiserestriksjoner for helgeturer inn og ut av Lisboa.

Ifølge WHOs sjefsforsker Soumya Swaminathan er delta-varianten er «på god vei til å bli den dominerende globalt grunnet sin høyere overførbarhet».

«Britenes utsettelse kom til tross for en ganske bred vaksinering. Med et EU som henger etter med vaksineringen, kan det komme en ny lockdown-runde hvis delta-utviklingen fortsetter», skriver Nordea-kvartetten Mathias Thaysen Henriksen, Jesper Rasmussen, Carl Christian Lydert Brorsen og Andreas Steno Larsen i sin ukentlige corona-oppdatering tirsdag. Sistnevnte er bankens globale sjefstrateg for renter/valuta.

ÅPNER FOR NY LOCKDOWN: Nordea Markets og valuta- og rentestrateg Andreas Steno Larsen. Foto: Nordea

Et spørsmål om «når»?

Nordea Markets viser til en studie fra Public Health England, som viser at Pfizer-BioNTech-vaksinen er 88 prosent effektiv etter to doser, men bare 33 prosent effektiv etter én. Den viser også at AstraZeneca-vaksinen er 66 prosent effektiv etter to doser.

«Det finnes elementer av usikkerhet tilknyttet studien. For det første inkluderte den bare 1.054 positive delta-tilfeller, og for det andre kan forskjeller i effektivitet forklares av dose to-utrulling. Andre dose av AstraZeneca-vaksinen har kommet senere enn Pfizer-vaksinen, og antistoffprofiler viser at førstnevnte bruker lengre tid på nå maksimal effektivitet», heter det videre.

Med den raske delta-spredningen i Portugal og et EU som åpenbart henger etter i vaksineringen sammenlignet med Storbritannia (se graf), tror Nordea-analytikerne at ordlyden i EUs spørsmål rundt fremveksten av delta-varianten kan endre seg fra «hvis» til «når».