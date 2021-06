Kreftkongens nye børsrakett

Når man bygger opp et selskap som går på børs og blir solgt til Bayer for 17 milliarder blir det lagt merke til. Det gjorde Roy Larsen med Algeta sammen med Øyvind Bruland. Siden bygget han opp Nordic Nanovector med Jon A. Alfheim, også det som børsnotert selskap.

Snart går Larsen på børs med sitt tredje kreftselskap. Oncoinvent gjør nå en emisjon på 150 til 200 millioner kroner med Arctic Securities og DNB Markets som våpendragere.

Investorene blir lovet børsnotering i løpet av 12 måneder samtidig med at det gjøres en ny emisjon i selskapet.

På markedet i 2026

Oncoinvent handler om bittesmå radioaktive mikropartikler under navnet Raspherin, som sprøytes inn i bukhulen der den fordeler seg i overflaten og bestråler kreftceller gjennom alfastråling kjennetegnet ved lav rekkevidde og høy effekt.

Målet var at Raspherin skal bli godkjent som medisinsk utstyr som gir en langt raskere og billigere godkjennelsesprosess enn et farmasøytisk produkt slik at det skulle være på markedet i 2020.

– Vi hadde en diskusjon med Statens Legemiddelverket og FDA i USA i 2017. Det var konklusjon til begge myndighetene at vår produkt kandidat Radspherin mest sannsynlig falt under farmasøytiske preparater regelverket. Det gjorde at vi besluttet at utvikling av Radspherin måtte endres, sier adm. direktør Jan A. Alfheim i Oncoinvent.

– Vi har nå gjennomført mye av Fase 1-studien slik at vi har safetydata på produktet vårt, hvilket var formålet med emisjonen på 210 millioner i 2017. Neste fase er å måle effekt gjennom Fase 2A kliniske studier som skal være ferdig mot slutten av 2023.