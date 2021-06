«Skyhøyt» FHI-anslag var ikke høyt nok – nesten alle takker ja til coronavaksine

– Vi vaksinerer like mange som vi hadde planlagt, men framdriften til man kommer til de ulike prioriteringsgruppene går jo langsommere, sier hun.

Høie: – Unikt

Helseminister Bent Høie (H) sier at den høye oppslutningen om vaksinasjonsprogrammet gjør ham glad.

– Dette setter Norge i en unik situasjon. Det var veldig mye oppmerksomhet rundt de landene i verden som var raskt ute med vaksinering, sånn som USA og Israel. Der ser vi jo at de nå stanger i et tak. Selv om de har masse vaksiner, så går ikke vaksineringen like raskt framover lenger, sier han til NTB.

Dermed vil Norge kunne gå forbi disse landene etter hvert, påpeker Høie.

– Befolkningen i Norge har høy tillit til de vurderingene av vaksinene som FHI og helsemyndighetene gjør, og dermed stiller de opp for vaksinering, sier helseministeren, som selv fikk første vaksinedose mandag.

– Lav terskel for å si nei

– Tror du det at Norge sa nei til AstraZeneca- og Janssen-vaksinene har gjort at flere sier ja?

– Det kan ha spilt inn, sier Høie.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror detaljert informasjon fra helsemyndighetene om vaksinene, både om effekter og bivirkninger, har bidratt til at mange takker ja.

– Personlig er jeg ikke så veldig overrasket over at vi havner på rundt 90 prosent. Men jeg har vært usikker på om andelen vil være lik i ulike aldersgrupper og for folk med ulik landbakgrunn, men så langt ser det ut til at de aller fleste faktisk takker ja til denne vaksinen, uansett hvilken alder de er i eller hvor de kommer fra, sier han.

(©NTB)