Norvax får 16 millioner fra Forskningsrådet

Norvax og SINTEF samarbeider med et innovasjonsprosjekt. De har som mål å lage en formulering av mRNA i lipidpartikler som er mer stabil enn dagens mRNA-vaksiner.

– Prosjektet vi har fått støtte til er et viktig steg i vår plan for å utvikle en mRNA vaksineplattform for vaksineproduksjon i stor skala i Norge, sier direktør for forretningsutvikling og teknologioverføring Kristin Schoultz i Norvax.

Teknologien fikk et gjennombrudd i coronapandemien, ved at de to første vaksinene som ble tatt i bruk var basert på mRNA.

Vaksinen fungerer ved at den gir kroppen beskjed om å produsere overflateprotein fra viruset som gjør at vi utvikler antistoffer, og dermed gjør forsvarscellene klare til å bekjempe viruset om man senere blir smittet.