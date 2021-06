Meglerhus tviler på milliardambisjon

Gentian Diagnostics debuterer fredag på hovedlisten på Oslo Børs ved å stige drøye prosenten til 69,80 kroner.

I en investorpresentasjon lagt frem før overgangen fra Euronext Growth flagget selskapet ambisjonen om å generere en estimert årlig omsetning på én milliard kroner innen 5-7 år.

DNB Markets skriver ifølge TDN Direkt i en analyse torsdag kveld at omsetningsmålet er «høyst ambisiøst slik ting ser ut nå», og sliter med å se for seg oppnåelse innen oppgitt tidsramme.

Gentian Diagnostics omsatte for 79 millioner kroner i 2020, tilsvarende en topplinjevekst på 32 prosent fra 2019.

– Øker transparensen

«Vi liker at selskapet har gitt markedet et veikart, noe som øker transparensen. Det er nå opp til Gentian Diagnostics å vise at de kan levere», heter det i analysen.

Selskapet tar videre sikte på bruttomarginer ved volumproduksjon på over 60 prosent, i tillegg til langsiktige EBITDA-marginer på 40 prosent.

Meglerhuset har kjøpsanbefaling på Gentian, med kursmål 81 kroner. Det indikerer rundt 16 prosent fra dagens nivåer.