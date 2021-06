Milliardbot for legemiddelkjempe

Johnson & Johnson har inngått forlik med delstaten New York, der de har vært stilt for retten for å ha drevet villedende markedsføring av opioider.

Selskapet har blitt enige om å betale 230 millioner dollar i erstatning, et beløp tilsvarende 1,95 milliarder norske kroner, skriver CNBC.

I tillegg forbys selskapet fra å promotere opioider i fremtiden. Selskapet uttaler at de ikke har markedsført opioider i USA siden 2015, og avsluttet virksomheten helt i 2020.

Forliket inngår som en av over 3.000 rettsaker over hele landet ført mot farmasiselskaper over opioidekrisen, skriver Wall Street Journal. Begrunnelsen er at selskapene har skrevet ut for mye av medisinene til bruk som smertestillende, noe som har ført til avhengighet og misbruk. Totalt har nesten 500.000 mennesker dødd av opioideoverdoser i USA siden 1999, i følge CDC.

Selskapet uttaler i en pressemelding at forliket ikke er en innrømmelse av skyld eller urett. New York fortsetter rettsaken mot de andre anklagde på tirsdag.