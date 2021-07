Ny coronastudie: Pfizer- og Moderna-vaksinen kan gi varig immunitet

Dr. Iwasaki påpeker imidlertid, ifølge avisen, at de to ikke kan sammenlignes. Hadde vaksinen fra Johnson & Johnson bestått av to doser kunne den hatt samme type respons, antyder han.

I studien var det 41 personer som ble vaksinert med to doser av Pfizer-BioNTech-vaksinen. Av disse var det åtte som hadde blitt smittet og fått en infeksjon av viruset. Fra 14 av disse hentet teamet prøver fra lymfeknuter tre, fire, fem, syv og 15 uker etter den første dosen.

Eldre kan trenge påfyll

Resultatene antyder at et stort flertall av vaksinerte mennesker vil få en langvarig beskyttelse – i det minste mot de eksisterende variantene av coronaviruset.

Eldre voksne, personer med svakt immunsystem og personer som tar medisiner som undertrykker immunitet, kan imidlertid trenge påfyll.

Personer som overlevde Covid-19 og senere ble vaksinert, trenger dem kanskje ikke i det hele tatt, skriver New York Times, med henvisning til studien.

Mange års immunitet

Dr. Ellebedy og hans kolleger rapporterte i forrige måned at det hos personer som overlevde Covid-19, ligger immunceller som gjenkjenner viruset i ro i beinmargen i minst åtte måneder etter infeksjonen. En studie av et annet team indikerte at såkalte hukommelses B-celler fortsetter å modnes og styrkes i minst et år etter infeksjon.

Basert på disse funnene anslo forskerne at immunitet kan vare i mange år, muligens på livstid, hos personer som ble smittet med coronavirus og senere vaksinert. Men det var uklart om vaksinasjon alene kunne ha en like langvarig effekt, skriver avisen.

De fant også at 15 uker etter den første dosen med vaksine, var kimsenteret (noen av B-cellene som har blitt aktivert hjelper til med å migrere til primære lymfesekk og danne det som er kjent som et kimsenter) fortsatt svært aktivt i alle de 14 deltakerne, og at antall hukommelsesceller som gjenkjente coronaviruset ikke var blitt redusert.