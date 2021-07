Vaccibody skal evaluere covid-19 vaksinekandidater

Vaccibody starter en fase 1/2-studie for å evaluere andre generasjons covid-19 vaksinekandidater, ifølge en melding fra selskapet.

Selskapet vil dermed søke etter 100-200 frivillige voksne for å teste immunogensitet av to covid-19-vaksinekandidater, en RBD-vaksine, og en T-cellevaksine. Begge er DNA-vaksinekandidater.

Testingen gjøres for bedre å være forberedt mot nye generasjoner og mutanter av coronaviruset, og for å beskytte mennesker som har vært sensitive for de første generasjonene av covid-19-vaksiner.

Studien er i planleggingsfasen, og det forventes at søknadsprosessen er ferdig i tredje kvartal. Selskapet venter også at første dose satt på pasient tidlig i fjerde kvartal 2021, ifølge meldingen.