SoftOx Solutions sender inn en ny søknad

SoftOx Solutions har nå levert inn en ny søknad om nasjonal godkjennelse for sine biocidprodukter i Norge. Søknaden adresserer de innvendinger som ble reist mot den første søknaden og gjelder kun for det norske markedet.

«Selskapet opplevde at den forrige søknaden som omfattet Norge, Sverige og Danmark innebar stor prosessuell kompleksitet, noe vi anser som en medvirkende årsak til at søknaden ble avvist. Den nye forsterkede søknaden adresserer de svakheter som ble påpekt i forrige søknad. Ny søknad til øvrige land vil bli levert inn fortløpende fremover. I tillegg har selskapet anket avslaget på den første søknaden», skriver administrerende direktør Geir Almås i en melding.

I begynnelsen av juni ga det danske legemiddelverket en betinget godkjenning for den første studien på mennesker for SoftOx Inhalation Solution (SIS) for behandling av luftveisinfeksjoner. SoftOx har som mål å utvikle inhalasjonsløsningen for den fremtidige behandlingen av luftveisinfeksjoner, inkludert virus, bakterier og soppinfeksjoner.