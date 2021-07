BerGenBio har presentert en kombinert analyse av data fra to fase 2-studier som har undersøkt bruken av medikamentet bemcentinib på innlagte covid-19-pasienter ved European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases.

Den kombinerte dataen viste lovende overlevelsesfordel på 96,5 prosent, mot 91,2 prosent for standardbehandling. Innen 29 dager etter innrullering var det færre dødsfall blant bemcentinib-behandlede pasienter enn i standardbehandlingen – 3,4 prosent for bemcentinib, 8,8 prosent for standardbehandling.

En uavhengig dataovervåkningskomité vurderte begge studiene og konkluderte med at det ikke fantes bevis for sikkerhetsbekymringer fra fase 2-evalueringen av covid-19-pasienter.

Investorene reagerer med å sende BerGenBio-kursen rett opp. Aksjen stiger i skrivende stund 8,6 prosent. Siste tre måneder har aksjen imidlertid falt 30 prosent.