Lytix Biopharma åpner ny fase av kreftstudie

Lytix Biopharma har åpnet en klinisk fase 2 kombinasjonsstudie av LTX-315 i kombinasjon med Pembrolizumab på pasienter med faste svulster i USA.

Det skriver TDN Direkt torsdag, og viser til en melding fra selskapet.

«Igangsettingen av fase 2-studiene i USA markerer utgangspunktet for vår viktigste kliniske undersøkelse. Jeg er veldig glad for at vi har nådd denne milepælen med støtte fra verdensledende kreftetterforskere ved MD Anderson Cancer Center,» skriver administrerende direktør Dr. Øystein Rekdal i Lytix Biopharma i meldingen.

Studien er utformet for å vurdere effekten av LTX-315 i flere typer faste svulster, inkludert melanom (hudkreft), metastatisk brystkreft og hode- og nakkekreft. Pembrolizumab blokkerer tumorcellers evne til å hemme kroppens immunrespons, og resultater fra tidligere innledende studier indikerer at kombinasjonen av LTX-315 og Pembrolizumab kan fungere bedre enn Pembrolizumab alene, heter det i meldingen.