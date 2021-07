Amerikansk helsetopp er bekymret for smitteutviklingen i USA

Murthy sa på CNN-programmet «State of the Union» at nesten alle coronarelaterte dødsfall i USA nå skjer blant dem som ikke har vaksinert seg mot coronaviruset.

Til tross for utbredt vaksinetilgjengelighet, er det fremdeles rundt 90 millioner amerikanere som ikke har tatt første dose av coronavaksinen.

– Jeg er bekymret for det som kommer, fordi vi ser en økende smittetrend blant de uvaksinerte. De vaksinerte er godt beskyttet mot sykehusinnleggelse og død, men det samme gjelder ikke for uvaksinerte, sa Murthy.