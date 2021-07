SoftOx-prosjekt utsettes på grunn av streik

Det første-i-menneske-studiet SoftOx Biofilm Eradicator (SBE) startet som planlagt i slutten av mai, men på grunn av sykepleierstreik i Danmark forventer ikke selskapet å kunne ta inn pasienter til studien før streiken er over, ifølge en melding mandag morgen.

Streiken forventes å vare i cirka 10 uker. Studiet forventes derfor å bli noe forsinket, og selskapet vil etterstrebe å ta igjen den tapte tiden.

Fase 1 er et studiet med sårpleieprodukt som er designet for å behandle infiserte kroniske sår. Studien vil etablere en tålelig dose og behandlingsplan for SBE, slik at den skal kunne utvikles til en effektiv infeksjonsbehandling i problematiske, ikke-helbredende sår, ifølge meldingen.