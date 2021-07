CSAM vant kontrakt til 100 millioner

E-helseleverandøren CSAM har vunnet en kontrakt i Danmark, fremkommer det av en børsmelding onsdag.

Kontrakten går ut på å levere en administrasjonsløsning for blodbanker i Region Hovedstaden, og har en verdi på mellom 75 og 100 millioner kroner over de neste seks årene.

CSAM leverer allerede den såkalte ProSang-løsningen til blodbankene i resten av landets helseregioner, og selskapet sikrer altså med det 100 prosent av det danske blodbankmarkedet. CSAM er også leverandør av den samme løsningen til 100 prosent av blodbankene i Sverige.

Satser på nisjeløsninger

NISJESATSNING: Sverre Flatby, administrerende direktør i CSAM, satser på nisjer innen e-helse. Foto: CSAM Health

Administrerende direktør i CSAM, Sverre Flatby, forklarer ovenfor Finansavisen at selskapets satsning på nisjer innen e-helse ikke er noen tilfeldighet.

- I lang tid mente man at alt av helseteknologi skulle konsolideres i ett stort system. Vi satset på det motsatte. Nå ser man i økende grad at nisjeteknologi integreres med de eksisterende, store systemene, som for eksempel ProSangs integrering med journalsystemet Epic i København, sier Flatby.

- Det som nesten er større og mer spennende for oss enn selve kontrakten, er hva den representerer. Vi i CSAM har sett at det er to trender som er i fremvekst innen e-helse. Det første er en vekst innen nisjer og nisjespesialister, og det andre er måten man bruker regionalisering for å så skaffe seg nasjonale kontrakter. Disse to trendene er tydelig representert i det vi har fått til i Danmark.

Vedrørende selskapets fremtidsutsikter mener Flatby at CSAMs markedskapring i Norden posisjonerer selskapet for videre vekst.

- Vi er ledende i Norden innenfor våre nisjer, som gir oss et solid grunnlag for å få fotfeste i andre land i Europa og verden. Det fine med vår teknologi er at den er skalerbar, og vi har bevist at den kan leveres både regionalt og til hele nasjoner. Dette gir oss et forutsigbart fundament for videre organisk vekst, sier Flatby.