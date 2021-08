Nær 12.000 Oslo-borgere har takket nei til coronavaksine

De fleste som ikke ønsker å ta vaksinen, er mellom 18 og 44 år gamle, skriver NRK.

For å sikre at flest mulig unge tar vaksinen, startet Oslo kommune nylig med drop-in-vaksinering. Dette er en strategi som også mange europeiske land har valgt den siste tiden for å få opp vaksinasjonstempoet.

Over 500.000 Oslo-borgere har nå fått én eller to doser, og blant dem er over 240.000 fullvaksinert mot covid-19.

– Vaksinasjon er den viktigste faktoren for å holde epidemien under kontroll, og vaksinasjon kan erstatte mange av de andre tiltakene, sa FHI-overlege Preben Aavitsland til NTB denne uka.