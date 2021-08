Nordic Nanovector venter nå at den foreløpige tremånedersavlesningen fra Paradigme-studien vil være i første halvdel av 2022, ifølge en melding tirsdag kveld.

Selskapet har registrert 92 pasienter fra og med 3. august, sammenlignet med 83 pasienter pr 25. mai og 73 fra 17. februar.

Mens endringene i protokollen og implementering av initiativ har påvirket rekrutteringen positivt, fortsetter den pågående pandemien å påvirke selskapets evne til å registrere og behandle nye pasienter, heter det i meldingen.

Nordic Nanovector vil fortsette å prioritere de nødvendige ressursene for å ferdigstille studien, og har som en del av den prioriteringen besluttet å stenge kliniske steder der rekrutteringen har vært spesielt utfordrende.

– Vi ser økt rekruttering av pasienter, men som følge av spredningen av deltavarianten av coronaviruset har restriksjonene hindret fremgangen i Paradigme-studien, sier Christine Wilkinson Blanc, helsedirektør i Nordic Nanovector i meldingen.

Hun legger til at slike forsinkelser er normalt i de fleste kliniske undersøkelser under pandemien. Helsedirektøren ser det dermed som nødvendig å endre tidsintervallet for undersøkelsene.

Selskapets nåværende kontantposisjon vil støtte selskapets drift inn i andre halvår av 2022, opplyses det.

Videre bekrefter Nordic Nanovector at de ikke vil investere ytterligere i Archer-1 fase 1b-studien som undersøker Betalutin i kombinasjon med rituximab.

Selskapet vil arrangere en direkte webcast torsdag 5. august klokken 08:30. Selskapet planlegger også å arrangere en R&D-dag for analytikere, investorer og presse i fjerde kvartal 2021.